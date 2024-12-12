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Цены на дизельное топливо на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,68%

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2024. Средние потребительские цены на дизельное топливо на АЗС в Свердловской области с 9 по 16 декабря 2024 года выросли на 0,68%, до 69,86 руб. за литр, согласно данным Свердловскстата.

По данным ведомства, бензин марки АИ-98 подорожал на 0,46%, до 80,99 за литр, марки АИ-92 — на 0,4%, до 54,15 руб., марки АИ-95 — на 0,38%, до 58,39 руб.
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