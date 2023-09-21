Цены на стройматериалы в России с 2021 года увеличились на 64%

УрБК, Москва, 21.09.2023. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин прогнозирует, что к 2030 году ...

Марат Хуснуллин: К концу десятилетия России потребуется около 400 тыс. новых строителей

УрБК, Москва, 14.02.2022. Отсутствие дешевой рабочей силы является одним из существенных факторов, из-за которых растут ...

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин назвал нехватку мигрантов одной из причин подорожания жилья

В России цены на стройматериалы за год выросли на 23,9%

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2021. В России цены на строительные материалы за год выросли на 23,9%. Об этом сообщает ...