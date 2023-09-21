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Цены на стройматериалы в России с 2021 года увеличились на 64%

УрБК, Москва, 20.12.2024. Цены на стройматериалы в России с 2021 года в среднем увеличились на 64%. Об этом сообщил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин в интервью РБК.

По его словам, этот рост является критичным. Строительство стало объективно более затратным.

Марат Хуснуллин выделил три фактора ускорения строительной инфляции. Первая — удорожание стройматериалов (на них приходится 30-70% от себестоимости проектов), вторая — увеличение зарплаты рабочих (25%), третья — дополнительные транспортные расходы строителей.
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