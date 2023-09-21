Цены на стройматериалы в России с 2021 года увеличились на 64%

УрБК, Москва, 21.09.2023. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин прогнозирует, что к 2030 году ...16.02.2022 Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин назвал рост ключевой ставки серьезной угрозой для жилищного строительства
УрБК, Москва, 16.02.2022. Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин назвал рост ключевой ставки Банка ...14.02.2022 Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин назвал нехватку мигрантов одной из причин подорожания жилья
УрБК, Москва, 14.02.2022. Отсутствие дешевой рабочей силы является одним из существенных факторов, из-за которых растут ...27.12.2021 Марат Хуснуллин назвал подорожание стройматериалов главной угрозой строительной отрасли в России
УрБК, Москва, 27.12.2021. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин назвал рост стоимости ...08.07.2021 В России цены на стройматериалы за год выросли на 23,9%
УрБК, Екатеринбург, 08.07.2021. В России цены на строительные материалы за год выросли на 23,9%. Об этом сообщает ...