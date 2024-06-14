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Дебиторская задолженность свердловчан перед ресурсоснабжающими организациями составляет 20 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2024. Дебиторская задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, и исполнителей коммунальных услуг по оплате коммунальных услуг на конец сентября 2024 года составила 20 млрд руб. В том числе безнадежная задолженность — 1 млрд руб., сообщает Свердловскстат.

За последние полгода этот показатель снизился на 19%. В конце марта задолженность составляла 24,6 млрд руб. При этом объем безнадежной задолженности не изменился.
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