Дебиторская задолженность свердловчан перед ресурсоснабжающими организациями составляет 24 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. Дебиторская задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, и исполнителей коммунальных услуг по оплате коммунальных услуг на конец марта 2023 года составила 24 млрд руб. В том числе безнадежная задолженность — 0,7 млрд руб., сообщает Свердловскстат.
«В январе-марте 2023 г. фактические платежи граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями (с учетом оплаты задолженности за предыдущие годы), за предоставленные коммунальные услуги составили 14,8 млрд рублей (92,9% от предъявленных к оплате сумм), исполнителей коммунальных услуг — 12,7 млрд рублей (95,9%)», — говорится в сообщении.
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