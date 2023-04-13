Дебиторская задолженность свердловчан перед ресурсоснабжающими организациями составляет 24 млрд рублей

Дебиторская задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, и исполнителей коммунальных услуг по оплате коммунальных услуг на конец марта 2023 года составила 24 млрд руб. В том числе безнадежная задолженность — 0,7 млрд руб., сообщает Свердловскстат.



«В январе-марте 2023 г. фактические платежи граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями (с учетом оплаты задолженности за предыдущие годы), за предоставленные коммунальные услуги составили 14,8 млрд рублей (92,9% от предъявленных к оплате сумм), исполнителей коммунальных услуг — 12,7 млрд рублей (95,9%)», — говорится в сообщении.