УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
Вчера, 15:01

Дебиторская задолженность свердловчан перед ресурсоснабжающими организациями составляет 24 млрд рублей

Дебиторская задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, и исполнителей коммунальных услуг по оплате коммунальных услуг на конец марта 2023 года составила 24 млрд руб. В том числе безнадежная задолженность — 0,7 млрд руб., сообщает Свердловскстат.

«В январе-марте 2023 г. фактические платежи граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями (с учетом оплаты задолженности за предыдущие годы), за предоставленные коммунальные услуги составили 14,8 млрд рублей (92,9% от предъявленных к оплате сумм), исполнителей коммунальных услуг — 12,7 млрд рублей (95,9%)», — говорится в сообщении.

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 13:46 Дебиторская задолженность свердловчан перед ресурсоснабжающими организациями составляет 24 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. Дебиторская задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими ...

13.04.2023 Безнадежная задолженность перед ресурсоснабжающими организациями в Свердловской области составляет 0,9 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. Дебиторская задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими ...

15.09.2022 Задолженность перед свердловскими ресурсоснабжающими организациями составляет 20,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2022. В январе-июне 2022 года жители Свердловской области, имеющие прямые договоры с ...

24.06.2022 Дебиторская задолженность жителей Среднего Урала за коммунальные услуги составила 23,1 млрд рублей

В январе-марте 2022 года жители Свердловской области, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, ...

15.09.2021 Безнадежная задолженность перед ресурсоснабжающими организациями в Свердловской области составляет 1,2 млрд рублей

На конец июня 2021 года общая задолженность населения и исполнителей коммунальных услуг перед ресурсоснабжающими ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%01.06.2023Минстрой РФ запретил частным компаниям обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%24.05.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал главе Рослесхоза Ивану Советникову о лесопожарной обстановке в регионе
Архив новостей
Июнь 2023 (540)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18