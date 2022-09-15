Безнадежная задолженность перед ресурсоснабжающими организациями в Свердловской области составляет 0,9 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. Дебиторская задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, и исполнителей коммунальных услуг по оплате коммунальных услуг в 2022 году составила 23,5 млрд руб. В том числе безнадежная задолженность — 0,9 млрд руб., сообщает Свердловскстат.
«В январе-декабре 2022 г. фактические платежи граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями (с учетом оплаты задолженности за предыдущие годы), за предоставленные коммунальные услуги составили 39,4 млрд рублей (97,7% от предъявленных к оплате сумм), исполнителей коммунальных услуг — 34,2 млрд рублей (95,4%)», — говорится в сообщении.
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