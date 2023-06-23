Дебиторская задолженность свердловчан перед ресурсоснабжающими организациями составляет 20,9 млрд рублей

Дебиторская задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, и исполнителей коммунальных услуг по оплате коммунальных услуг на конец июня 2023 года составила 20,9 млрд руб. В том числе безнадежная задолженность — 0,7 млрд руб., сообщает Свердловскстат.



«В январе-июне 2023 года фактические платежи граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями (с учетом оплаты задолженности за предыдущие годы), за предоставленные коммунальные услуги составили 26,6 млрд рублей (101,9% от предъявленных к оплате сумм), исполнителей коммунальных услуг — 21,9 млрд рублей (103,5%)», — говорится в сообщении.