Дебиторская задолженность свердловчан перед ресурсоснабжающими организациями составляет 20,9 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2023. Дебиторская задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими ...23.06.2023 Дебиторская задолженность свердловчан перед ресурсоснабжающими организациями составляет 24 млрд рублей
Дебиторская задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, и исполнителей ...23.06.2023 Дебиторская задолженность свердловчан перед ресурсоснабжающими организациями составляет 24 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. Дебиторская задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими ...13.04.2023 Безнадежная задолженность перед ресурсоснабжающими организациями в Свердловской области составляет 0,9 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. Дебиторская задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими ...15.09.2022 Задолженность перед свердловскими ресурсоснабжающими организациями составляет 20,5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2022. В январе-июне 2022 года жители Свердловской области, имеющие прямые договоры с ...