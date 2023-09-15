Дебиторская задолженность свердловчан перед ресурсоснабжающими организациями составляет 20,1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2023. Дебиторская задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, и исполнителей коммунальных услуг по оплате коммунальных услуг на конец сентября 2023 года составила 20,1 млрд руб. В том числе безнадежная задолженность — 1 млрд руб., сообщает Свердловскстат.



«В январе-сентябре 2023 года фактические платежи граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями (с учетом оплаты задолженности за предыдущие годы), за предоставленные коммунальные услуги составили 34 млрд рублей (102,2% от предъявленных к оплате сумм), исполнителей коммунальных услуг — 28,4 млрд рублей (104,1%)», — говорится в сообщении.