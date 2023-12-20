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Сегодня, 12:02

Дебиторская задолженность свердловчан перед ресурсоснабжающими организациями составляет 24,6 млрд рублей

Дебиторская задолженность граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, и исполнителей коммунальных услуг по оплате коммунальных услуг на конец марта 2024 года составила 24,6 млрд руб. В том числе безнадежная задолженность — 1 млрд руб., сообщает Свердловскстат.

«В январе-марте 2024 года фактические платежи граждан, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями (с учетом оплаты задолженности за предыдущие годы), за предоставленные коммунальные услуги составили 15,5 млрд рублей (92,4% от предъявленных к оплате сумм), исполнителей коммунальных услуг — 12,9 млрд рублей (94,4%)», — говорится в сообщении.
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