«МегаФон» запустил продажи планшетов под собственным брендом Fontel

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2024. «МегаФон» начал продажи планшетов под собственной торговой маркой Fontel, сообщает пресс-служба компании.



Новые планшеты представлены двумя моделями: FT800 и FT1000. Это современные устройства, в которых есть все необходимые функции, такие как LTE и micro-SIM, Wi-Fi, Bluetooth и GPS, а также поддержка голосовых и видеозвонков.



Оба устройства имеют встроенную память 32 ГБ, кроме того, планшеты оснащены слотом под съёмную карту памяти microSD. Модель FT800 имеет диагональ экрана 8 дюймов с разрешением 800х1280 пикселей. Диагональ экрана FT1000 — 10,1 дюйма с разрешением 1280x800 пикселей. Также аппараты различаются четкостью камер: FT800 оборудован основной камерой 2,0 Мп и фронтальной 0,3 Мп. FT1000 обладает основной камерой с четкостью 5,0 Мп и фронтальной — 2,0 Мп.



Разработчик и поставщик устройств — дочерняя компания «МегаФона» Revo Charge. Все устройства перед поступлением в продажу проходят тщательную проверку в собственной лаборатории компании.



«Мы ожидаем высокого темпа продаж наших планшетов. В них есть все необходимое для комфортного и функционального использования, при этом мы установили очень конкурентные цены. Аудитория хорошо встречает гаджеты наших собственных торговых марок, мы будем наблюдать за спросом на планшеты и в перспективе рассчитываем расширить их ассортимент», — рассказал директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов.



На данный момент под маркой Fontel выпускается 18 моделей смарт-часов и браслетов, 9 моделей кнопочных телефонов и 2 планшета. Спрос на гаджеты под собственным брендом «МегаФона» растет быстрыми темпами. В январе-ноябре текущего года он повысился на 300% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.