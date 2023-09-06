«МегаФон» представит жителям Екатеринбурга семь новых моделей кнопочных телефонов

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. На Среднем Урале каждый седьмой житель пользуется кнопочным телефоном. Об этом сообщает ...30.11.2018 «МегаФон» запустил глобальный Трейд Ин в 58 уральских городах
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2018. «МегаФон» запустил глобальный Трейд Ин (обмен старых телефонов на новые) в своей ...29.09.2014 Компания «МегаФон» расширила розничную сеть в УрФО до 260 салонов
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2014. Компания «МегаФон» подвела итоги развития сети собственного ритейла за пять лет работы ...25.05.2011 Телекоммуникационная группа «МОТИВ» начала реализацию дисконтной программы
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2011. Жители Екатеринбурга и Свердловской области могут стать обладателями дисконтных карт, ...13.05.2011 При покупке телефонов Nokia в офисах «МегаФона» покупатель получит в подарок аксессуар
УрБК, Екатеринбург, 13.05.2011. Компания ОАО «МегаФон» объявляет о начале специальной акции. До 31 мая при покупке ...