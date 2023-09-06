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«МегаФон» представит жителям Екатеринбурга семь новых моделей кнопочных телефонов

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. Новые семь моделей появятся в линейке кнопочных телефонов от «МегаФона», которые компания выпускает под собственным брендом Fontel. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.

До конца года линейка телефонов Fontel, продажу которых компания открыла в январе 2023 года, планомерно расширяя дистрибуцию, увеличится до семи моделей — таким образом компания рассчитывает поднять долю сегментных продаж до 35% в розничных сетях российских телеком-операторов.

Как отмечают в «МегаФоне», кнопочный Fontel, который сегодня можно приобрести в магазинах «М.Видео» и «Ашан», а также в отделениях Почты России в комплекте с сим-картой оператора, вызвал интерес у жителей Екатеринбурга, особенно у пенсионеров и родителей школьников. Так, в сегменте кнопочных телефонов региональные продажи с начала года (с пиковыми значениями в мае и июне) составляют 15% в штучном эквиваленте.

Дочерняя компания «МегаФона» Revo Charge, занимающаяся разработкой и поставкой Fontel, отмечает, что их устройства максимально эргономичны в использовании — оснащены цветным дисплеем, FM-радио, фонариком, плеером, диктофоном, будильником, калькулятором, слотами для microSD и двух sim-карт и емкой батареей, держащей заряд в течение нескольких дней.

Первыми продажу новых моделей начнут салоны объединенной торговой розничной сети «МегаФон» и Yota.
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