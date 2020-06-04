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Свердловские власти запустили мобильное приложение для отслеживания движения межмуниципальных автобусов

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2024. Власти Среднего Урала запустили мобильное приложение «Свердловский транспорт», сообщает департамент информполитики региона.

Новое приложение предоставляет пользователям оперативный доступ к информации о местоположении автобусов. Функционал включает возможность просмотра актуального расписания на выбранную дату, прогнозирование времени прибытия транспортного средства на остановку и получение уведомлений о приближающемся автобусе. Граждане с ограниченными возможностями могут отслеживать автобусы, оборудованные низкими полами или пандусами. Также предусмотрена функция сохранения избранных маршрутов для удобства пользователей.

«В перспективе в приложение будет интегрирован и городской транспорт. Также, наряду с мобильным приложением, транспортники разработали веб-версию сервиса «Свердловский транспорт» с аналогичным функционалом», — сообщил заместитель начальника Управления автодорог Свердловской области Данил Засыпкин.
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