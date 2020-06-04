Свердловские власти запустили мобильное приложение для отслеживания движения межмуниципальных автобусов

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2020. В Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) запустили ...16.12.2019 На ММК началась промышленная эксплуатация мобильного приложения «Поведенческие аудиты безопасности»
УрБК, Магнитогорск, 16.12.2019. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) началась промышленная эксплуатация ...30.07.2019 Мобильное приложение ДелоБанка стало лидером рейтинга MarksWebb
УрБК, Екатеринбург, 30.07.2019. Мобильное приложение ДелоБанка (проект СКБ-банка для предпринимателей) стало лидером ...01.03.2019 Мобильное приложение для оформления Европротокола планируют запустить 1 сентября
УрБК, Москва, 01.03.2019. Запуск мобильного приложения «Помощник ОСАГО», с помощью которого можно будет оформить ...05.07.2018 УБРиР запустил для предпринимателей мобильное приложение интернет-банка Light
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2018. Бизнес-клиенты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) теперь имеют ...