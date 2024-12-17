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На Южном Урале в ноябре выдали 2,35 тыс. автокредитов

УрБК, Челябинск, 19.12.2024. В Челябинской области количество выданных автокредитов в ноябре 2024 года уменьшилось на 32,7%. За месяц банки выдали 2,35 тыс. кредитов, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким результатом Южный Урал занял 11 строчку рейтинга среди 30 российских регионов. Самую серьезную динамику снижения выдачи автокредитов в ноябре 2024 года относительно прошлого месяца зафиксировали в Новосибирской области (-40,3%), Ханты-Мансийском АО (-35,2%), Пермском крае (-34,9%), а также в Свердловской (-34,8%) и Волгоградской (-34,8%) областях.

В целом по стране в ноябре текущего года число выданных автокредитов составило 82,9 тыс. ед. Это на 30,4% меньше показателя предыдущего месяца (в октябре 2024 года — 119,2 тыс. ед.).
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