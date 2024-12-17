На Южном Урале в ноябре выдали 2,35 тыс. автокредитов

В Свердловской области в ноябре 2024 года выдали 2,39 тыс. кредитов на покупку автомобилей. Это на 34,8% меньше уровня ...17.12.2024 В Свердловской области число выданных автокредитов за месяц снизилось на 35%
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2024. В Свердловской области в ноябре 2024 года выдали 2,39 тыс. кредитов на покупку ...19.12.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных за ноябрь автокредитов
УрБК, Челябинск, 19.12.2023. В Челябинской области в ноябре 2023 года выдали 2 тыс. 208 кредитов на покупку новых и ...18.12.2023 Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизилось на 8,6%
В Свердловской области в ноябре 2023 года выдали 1 тыс. 976 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на ...18.12.2023 Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизилось на 8,6%
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. В Свердловской области в ноябре 2023 года выдали 1 тыс. 976 кредитов на покупку новых и ...