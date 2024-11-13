Коммунальщики за сутки вывезли из Екатеринбурга более 5 тыс. тонн снега

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2024. На уборку улиц Екатеринбурга 13 ноября вышли 359 рабочих и 162 единицы спецтехники, в ...13.03.2024 Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов и прокурор города проверили качество уборки улично-дорожных сетей Кировского и Октябрьского районов
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов и прокурор города Светлана Кузнецова в ...23.11.2022 Власти Екатеринбурга проверили качество уборки от снега и наледи городских улиц и дорог
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. Замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов в ходе объезда проверил качество уборки городских ...25.03.2022 Глава Омска высоко оценил качество уборки Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2022. Глава Омска Сергей Шелест в ходе своего визита в Екатеринбург высоко оценил качество ...28.01.2016 С начала зимы из Екатеринбурга вывезено 709 тыс. тонн снега
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2016. С начала зимнего периода до настоящего дня из Екатеринбурга вывезено 709 тыс. тонн ...