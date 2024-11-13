Коммунальщики за сутки вывезли из Екатеринбурга более 5 тыс. тонн снега

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. Заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов провел проверку качества уборки дорог и пешеходных зон в Кировском, Ленинском и Октябрьском районах города, сообщает пресс-служба администрации города.



Качество уборки дорожного полотна было признано удовлетворительным, однако состояние тротуаров и пешеходных зон вызвало некоторые замечания.



По сообщению комитета благоустройства администрации Екатеринбурга, за минувшие сутки на снегоплавильные пункты было отправлено более 5 тыс. т снега, а для обработки дорог и тротуаров использовано около 80 т противогололедных реагентов и фракционного песка.