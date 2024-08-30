У челябинки изъяли в аэропорту Кольцово незадекларированные 10 тыс. долларов США

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. Таможенные службы аэропорта Кольцово обнаружили в багаже у пассажирки из Стамбула наличную валюту на общую сумму в 20 тыс. долл. США, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.



Напомним, что таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства, если сумма превышает 10 тыс. долл. США в эквиваленте по действующему курсу валют на одного пассажира.



Женщина рассказала, что прилетела в Россию вместе с другом, они якобы решили положить все деньги в одну сумку в целях безопасности. В результате у челябинки изъяли 10 тыс. долл. После оплаты штрафа и декларировании изъятой суммы, деньги будут возвращены.