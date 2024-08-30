У челябинки изъяли в аэропорту Кольцово незадекларированные 10 тыс. долларов США

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2024. Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажирки рейса «Екатеринбург — Ташкент» 3 ...30.05.2024 В Екатеринбурге кольцовские таможенники обнаружили незадекларированные более 21 тыс. долл. США у пассажирки транзитного рейса в Сербию
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2024. В Екатеринбурге инспектор таможенной службы аэропорта Кольцово остановил в «зеленом ...02.05.2024 Кольцовские таможенники изъяли у пассажира рейса Стамбул — Екатеринбург незадекларированные 22 кг одежды
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В Екатеринбурге таможенные службы аэропорта Кольцово остановили в «зеленом коридоре» ...05.12.2019 Три пассажира рейса Екатеринбург — Душанбе пытались вывезти без декларации более 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2019. Три пассажира одного рейса Екатеринбург — Душанбе пытались вывезти без декларации более ...05.10.2016 В Кольцово задержали женщину, пытавшуюся незаконно вывезти за границу более 40 тыс. долл. США
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2016. Должностные лица отдела специальных таможенных процедур таможенного поста «Аэропорт ...