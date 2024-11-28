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Более 40% свердловских безработных имеют среднее профессиональное образование

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. На 1 декабря 2024 года среднее профессиональное образование имеют 41% безработных в Свердловской области. Об этом свидетельствуют данные департамента по труду и занятости населения региона.

Среднее высшее образование есть у 25,8% безработных, среднее общее образование — у 13%, основное общее образование — у 14,8%.
Не имеют же основного общего образования 5,4% граждан, состоящих на биржах труда Свердловской области.

Напомним, что по данным ведомства уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале сейчас составляет 0,38%. По состоянию на 3 декабря 2024 года в регионе официально зарегистрировано 8 159 безработных.
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