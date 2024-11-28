Более 40% свердловских безработных имеют среднее профессиональное образование

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2024. На 1 ноября 2024 года высшее образование имеют 26% безработных в Свердловской области. ...28.04.2022 Более 23% свердловских безработных имеют высшее образование
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2022. На 1 апреля доля свердловчан с высшим образованием в структуре официально ...22.02.2022 Более 20% свердловских безработных имеют высшее образование
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2022. На 1 февраля доля свердловчан с высшим образованием в структуре официально ...13.01.2020 Более 20% свердловских безработных имеют высшее образование
Более 20% зарегистрированных безработных в Свердловской области имеют высшее образование. Об этом сообщает региональный ...13.01.2020 Более 20% свердловских безработных имеют высшее образование
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2020. Более 20% зарегистрированных безработных в Свердловской области имеют высшее ...