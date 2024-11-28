Более 40% свердловских безработных имеют среднее профессиональное образование

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Более 20% зарегистрированных безработных в Свердловской области имеют высшее образование. Об этом сообщает региональный ...

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УрБК, Екатеринбург, 13.01.2020. Более 20% зарегистрированных безработных в Свердловской области имеют высшее ...