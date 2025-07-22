УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 09:37

Более 40% свердловских безработных имеют среднее профессиональное образование

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2025. На 1 августа 2025 года доля свердловчан со средним профессиональным образованием в структуре официально зарегистрированных безработных составила 41,1%. Об этом свидетельствуют данные департамента по труду и занятости населения региона.

Высшее образование есть у 24,4% безработных, основное общее образование — 15,3%, среднее общее образование — 13,3%. Не имеют же основного общего образования 6% граждан, состоящих на учете на биржах труда.
