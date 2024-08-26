Топ-менеджеры ММК оценили темпы строительства новых площадок индустриального парка

УрБК, Магнитогорск, 26.08.2024. Магнитогорский завод прокатных валков (МЗПВ, входит в Группу ПАО «ММК») запустит новых ...25.07.2024 Магнитогорскому заводу прокатных валков исполнилось 20 лет
УрБК, Магнитогорск, 24.07.2024. Магнитогорский завод прокатных валков (МЗПВ, входит в группу ПАО «ММК») отметил ...15.06.2023 ММК-Индустриальный парк занял вторую строчку в национальном рейтинге среди инвестиционных площадок
УрБК, Магнитогорск, 15.06.2023. По итогам ежегодной оценки рейтинговым агентством «ЭКСПЕРТ-УРАЛ» ООО ...28.03.2022 «ММК-Индустриальный парк» в рамках развития импортозамещения приглашает к сотрудничеству отечественных производителей
УрБК, Магнитогорск, 28.03.2022. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» приглашает отечественных производителей ...25.07.2017 ММК подтвердил соответствие своего индустриально парка требованиям федерального законодательства
УрБК, Магнитогорск, 25.07.2017. Дочернее общество ПАО «ММК» — ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» — подтвердило соответствие ...