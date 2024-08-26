Топ-менеджеры ММК оценили темпы строительства новых площадок индустриального парка

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 18.12.2024. Руководство Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») оценило темпы строительства новых площадок своего дочернего предприятия — «ММК-Индустриальный парк». Об этом сообщает пресс-служба холдинга.Выездное собрание руководителей комбината прошло на базе «ММК-Индустриальный парк». Делегация посетила цех, в котором работают сотрудники «ТрубоПластУрал». Ранее эта компания и ММК заключили соглашение по организации производства пластиковых труб на территории индустриального парка ММК. Их диаметр составляет от 20 до 400 мм. В дальнейшем продукцию будут использовать для прокладки трубопровода пожарно-питьевого водоснабжения.Позже руководство ММК оценило масштаб строительства цеха стальных валков, объектов электроснабжения и комплекса водоподготовки. Кроме того, гостям показали новый дробеструйный комплекс от компании «М-Сталь» для доработки листа ПАО «ММК». Комбинат занимается производством листов-заготовок и деталей, которые применяются в машиностроении и кораблестроении.«Благодаря поддержке ПАО «ММК» успешно реализуется проект по строительству цеха стальных валков, первая очередь которого будет запущена ко Дню металлурга 2025 года, а также введена в эксплуатацию автоматизированная система распознавания номера вагона и наличия груза в приемо-сдаточном парке «Г», — отметил директор ООО «Индустриальный парк» Руслан Ахметзянов.