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В Екатеринбурге с февраля увеличат зарплаты водителям и кондукторам общественного транспорта на 30%

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. Власти Екатеринбурга в феврале 2025 года намерены поднять заработную плату сотрудникам муниципальных предприятий общественного транспорта еще на 30%. Об этом в ходе прямой линии с жителями города сообщил глава муниципалитета Алексей Орлов.

По его словам, речь идет о водителях, кондукторах и техниках. Руководящий персонал повышение оплаты труда не затронет.

«Мы в этом году дважды повышали заработную плату. Первый раз в рамках индексации на 10%. Потом мы повысили ее еще на 30%, и сегодня водители получают уже достаточно неплохую заработную плату. А в феврале следующего года мы планируем ещё на 30% увеличить заработную плату», — пояснил Алексей Орлов, отметив, что эта мера меры позволят остановить отток кадров.

При этом он добавил, что власти города уже начали решать жилищные вопросы сотрудников, обслуживающих общественный транспорт, обеспечивая их общежитиями. И это, как он считает, тоже является стимулом для того, чтобы приходить на работу в транспортное муниципальное предприятие.

В данный момент, по словам А. Орлова, водители автобусов, троллейбусов и трамваев, получают порой 100 тыс. руб., а, где-то и 120 тыс. руб., в зависимости от того, какое время водитель проводит на маршруте.

«Безусловно, по кондукторам цифры немного скромнее, но, тем не менее, это тоже уже более или менее рыночный размер заработной платы, который позволяет, в общем-то, делать эту должность достаточно привлекательной», — считает Алексей Орлов.

Напомним, что на улучшение транспортного обслуживания горожан в 2025 году предусмотрено 12 млрд руб. Предполагается, что 2 млрд руб. пойдут на обновление подвижного состава, 10 млрд руб. — на поддержку и обеспечение работы транспорта.
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