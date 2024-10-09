В Екатеринбурге с февраля увеличат зарплаты водителям и кондукторам общественного транспорта на 30%

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УрБК, Екатеринбург, 17.02.2015. В 2014 году налоговики Свердловской области провели 1 190 заседаний комиссий по ...