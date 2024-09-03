В Россию до конца года импортируют более 1 млн единиц автотранспортных средств

В Свердловской области в январе-августе 2024 года было продано 26 тыс. 622 новых легковых автомобиля. Это на 3% больше, ...03.09.2024 Средний Урал вошел в топ-10 регионов РФ по продажам новых автомобилей
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2024. В Свердловской области в январе-августе 2024 года было продано 26 тыс. 622 новых ...14.05.2019 Импорт легковых автомобилей снизился в I квартале на 8%
УрБК, Москва, 14.05.2019. По итогам первых трех месяцев года импорт в Россию легковых автомобилей снизился на 8%, ...07.03.2014 В январе 2014 года импорт легковых автомобилей в РФ снизился на 7,3%
УрБК, Москва, 07.03.2014. Импорт легковых автомобилей в РФ в январе 2014 года снизился на 7,3% по сравнению с январем ...13.09.2013 Импорт легковых автомобилей в Россию в январе-июле 2013 года за 7 месяцев сократился на 17%
УрБК, Москва, 13.09.2013. Импорт легковых автомобилей в Россию в январе-июле 2013 года снизился на 16,98% по сравнению ...