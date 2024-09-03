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Вчера, 17:43

В Россию до конца года импортируют более 1 млн единиц автотранспортных средств

УрБК, Москва, 17.12.2024. Аналитики «Автостата» ожидают, что в Россию до конца году импортируют более 1 млн ед. автотранспортных средств, говорится в сообщении агентства.

По подсчетам аналитиков, только за 11 месяцев текущего года в страну было ввезено на 27% новых автотранспортных средств больше, чем годом ранее (945,6 тыс. ед.).

Больше всего вырос импорт легких коммерческих автомобилей. Такой техники было ввезено 11,1 тыс. ед., что на 42% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Также в отчетном периоде был зафиксирован рост в сегменте легковых автомобилей (+36%, до 856,4 тыс. ед.) и автобусов (+15%, до 4,2 тыс. ед.).

Число ввезенных в стране грузовиков за год сократилось на 28%, до 73,8 тыс. ед.
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