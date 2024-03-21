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Вчера, 17:02

Выездной туризм в России в текущем году вырос на 20%

УрБК, Москва, 17.12.2024. Выездной туризм в России в текущем году вырос на 20%. Предполагается, что за весь 2024 год за рубежом побывают около 30 млн жителей России, цитирует ТАСС слова вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина.

На данный момент для россиян открыто 36 стран с прямыми перелетами. Лидером по посещению является Турция. Рост туристического потока в эту страну в 2024 году составил 6%. Согласно прогнозу, он должен достигнуть по итогам года не менее 6,7 млн человек.

Шестипроцентный прирост за год также показали Мальдивы. Востребованными у российских туристов оказались страны Ближнего Востока (Бахрейн, Катар и др.). Однако наибольшей динамикой роста турпотока, по словам Д. Горина, могут похвастаться Египет, ОАЭ и Таиланд.

«Это лидеры, и есть все возможности, чтобы по Таиланду и Египту поставить в ближайшем будущем рекорд в 2 млн поездок из России. Это абсолютно рекордные цифры по сравнению с 2019 годом. По Таиланду, скорее всего, цифра посещений в этом году уже достигнет 1,9 млн человек», — подчеркнул Горин.

Эксперт отметил, что средний чек на зарубежный отдых (с перелетом и проживанием включительно) в текущем году в расчете на двоих человек на неделю составил от 150 до 350 тыс. руб. Рост цен на авиабилеты составил около 3-6% в год.
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