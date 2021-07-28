Пассажиропоток российских авиакомпаний за год вырос на 5%

УрБК, Москва, 17.12.2024. Пассажиропоток российских авиакомпаний в ноябре составил 7,9 млн человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 4,8%, свидетельствуют данные Росавиации.



Рост пассажиропотока на внутренних линиях составил 1,4% (до 5,8 млн чел.), на международных — 15,8% (до 2,1 млн чел.). Совокупный пассажирооборот вырос на 7% по сравнению с ноябрем прошлого года, составив 20,7 млрд пассажиро-километров.



Всего с января по ноябрь 2024 года российские авиакомпании перевезли 103,6 млн человек (+6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).