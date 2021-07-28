Пассажиропоток российских авиакомпаний за год вырос на 5%

УрБК, Москва, 28.07.2021. По итогам I полугодия 2021 года российские авиакомпании перевезли 44 млн 093 тыс. 327 ...28.12.2020 Пассажиропоток российских авиаперевозчиков за год снизился на 46,2%
УрБК, Москва, 28.12.2020. В России пассажиропоток авиакомпаний в январе-ноябре 2020 года снизился на 46,2% по сравнению ...27.02.2020 В январе 2020 года пассажиропоток российских авиакомпаний увеличился на 6,8%
УрБК, Москва, 27.02.2020. Российские авиакомпании в январе 2020 года увеличили пассажиропоток по сравнению с ...02.09.2013 Российские авиакомпании в январе-июле 2013 года увеличили перевозки пассажиров на 16%
УрБК, Москва, 02.09.2013. Российские авиакомпании за январь-июль 2013 года увеличили перевозки пассажиров на 16,3% по ...01.07.2011 Компании «Владивосток Авиа», «Оренбургские авиалинии», «Ямал» и «Когалымавиа» фиксируют снижение объемов пассажирских перевозок
УрБК, Москва, 01.07.2011. Российские авиакомпании в январе — мае 2011 года увеличили перевозку пассажиров на 10,6% по ...