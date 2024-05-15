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Вчера, 15:04

В Свердловской области число выданных автокредитов за месяц снизилось на 35%

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2024. В Свердловской области в ноябре 2024 года выдали 2,39 тыс. кредитов на покупку автомобилей. Это на 34,8% меньше уровня предыдущего месяца этого года (3,67 тыс. ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял десятое место рейтинга среди 30 российских регионов. В топ-5 по количеству выданных за указанный период автокредитов вошли Москва (4,33 тыс. ед.), Татарстан (4,12 тыс. ед.), Московская область (4 тыс. ед.), Краснодарский край (3,74 тыс. ед.) и Санкт-Петербург (3,36 тыс. ед.).

В целом по стране в ноябре текущего года число выданных автокредитов составило 82,9 тыс. ед. Это на 30,4% меньше показателя предыдущего месяца (в октябре 2024 года — 119,2 тыс. ед.).
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