В Свердловской области число выданных автокредитов за месяц снизилось на 35%

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2024. В Свердловской области в ноябре 2024 года выдали 2,39 тыс. кредитов на покупку автомобилей. Это на 34,8% меньше уровня предыдущего месяца этого года (3,67 тыс. ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял десятое место рейтинга среди 30 российских регионов. В топ-5 по количеству выданных за указанный период автокредитов вошли Москва (4,33 тыс. ед.), Татарстан (4,12 тыс. ед.), Московская область (4 тыс. ед.), Краснодарский край (3,74 тыс. ед.) и Санкт-Петербург (3,36 тыс. ед.).



В целом по стране в ноябре текущего года число выданных автокредитов составило 82,9 тыс. ед. Это на 30,4% меньше показателя предыдущего месяца (в октябре 2024 года — 119,2 тыс. ед.).