В Свердловской области число выданных автокредитов за месяц снизилось на 35%

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2024. В Свердловской области в ноябре 2024 года выдали 2,39 тыс. кредитов на покупку ...15.05.2024 В Свердловской области число выданных автокредитов за месяц снизилось на 10,8%
В Свердловской области в апреле 2024 года выдали 3 тыс. 842 кредита на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на ...15.05.2024 В Свердловской области число выданных автокредитов за месяц снизилось на 10,8%
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. В Свердловской области в апреле 2024 года выдали 3 тыс. 842 кредита на покупку новых и ...18.12.2023 Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизилось на 8,6%
В Свердловской области в ноябре 2023 года выдали 1 тыс. 976 кредитов на покупку новых и подержанных автомобилей. Это на ...18.12.2023 Число выданных на Среднем Урале автокредитов за месяц снизилось на 8,6%
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2023. В Свердловской области в ноябре 2023 года выдали 1 тыс. 976 кредитов на покупку новых и ...