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Рыбоперерабатывающие компании сообщили о повышении отпускных цен на свою продукцию на 5-25%

УрБК, Москва, 17.12.2024. Три рыбоперерабатывающие компании — «Балтийский берег», «Русское море» и «Европром» — уведомили ритейлеров о повышении цен на свою продукцию с 16-18 декабря, пишет «Коммерсант».

Такое решение производители объясняют снижением вылова некоторых видов рыбы и ростом цен на сырье.

Так, «Балтийский берег» повысит цены на 16 позиций. Продукция подорожает на 3-25%. В частности, мидии в масле и рассоле, рубленый кальмар и паста из морепродуктов подорожают на 20%. Стоимость филе сельди вырастет на 10%. Информация об изменении цен в других обращениях не приводится.

По данным ФГУП «Нацрыбресурс», потребительские цены на мороженую неразделанную рыбу с начала 2024 года выросли на 14,4%, за неделю — на 1,1%.

Ранее УрБК писал, что в 2025 году цены на красную икру, которые росли на протяжении последних месяцев, могут стабилизироваться.
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