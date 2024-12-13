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13.12.2024

Подержанные автомобили выросли в цене впервые за последние 9 месяцев

УрБК, Москва, 13.12.2024. Средняя цена подержанного легкового автомобиля в ноябре 2024 года выросла впервые за 9 месяцев и составила 1,47 млн руб., что на 1,4% больше, чем в октябре, пишет аналитическое агентство «Автостат».

Пик цен на подержанные автомобили в 2024 году пришелся на февраль — 1,61 млн руб. С марта по октябрь средняя цена снижалась и в середине осени составила 1,45 млн руб.

Эксперты связывают рост цен на вторичном рынке в ноябре с повышением утильсбора, ослаблением рубля и инфляцией.

Однако по сравнению с ноябрем 2023 года подержанные машины стали дешевле на 12% (200 тыс. руб.).

Ранее УрБК писал, что аналитики прогнозируют снижение продаж новых легковых автомобилей в РФ в 2025 году на 10% (до 1,43 млн единиц).
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