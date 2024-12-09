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09.12.2024

Аналитики прогнозируют снижение продаж легковых автомобилей в РФ в 2025 году на 10%

УрБК, Москва, 09.12.2024. Аналитики агентства «Автостат» прогнозируют снижение продаж новых легковых автомобилей в РФ в 2025 году на 10% (до 1,43 млн единиц), сообщает «Интерфакс».

Данный прогноз экспертов является средним. Согласно пессимистичному сценарию, падение составит 20%, до 1,27 млн ед. Оптимистичный сценарий предполагает повторение показателей текущего года, в котором, по словам аналитиков, рынок подрастет в полтора раза, до 1,59 млн ед.

Аналитики полагают, что за декабрь 2024 года будет продано 140-145 тыс. ед. легковых автомобилей против 121,9 тыс. ед. в ноябре.

«Рынок может как уйти в плюс, так и в минус. Но, думаю, очень сильно он не провалится, и мы не уйдем ниже пессимистического прогноза ни при каких обстоятельствах. А вверх уйти можем, но для этого должны реализоваться политические факторы», — сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков.

Отметим, что по итогам одиннадцати месяцев текущего года согласно данным «Автостата» было продано 1 млн 447 тыс. 841 легковых автомобилей (+54,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года).
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