Администрация Екатеринбурга продлила срок приема заявок на конкурс эскизов памятника Алексею Балабанову

В Екатеринбурге количество требующих реставрации памятников архитектуры снизилось до 14%

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план по сохранению и популяризации объектов культурного наследия

Власти Екатеринбурга в текущем году отремонтируют более 10 объектов культурного наследия

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. В текущем году в Екатеринбурге будет отремонтировано более 10 муниципальных объектов ...