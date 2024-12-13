Администрация Екатеринбурга продлила срок приема заявок на конкурс эскизов памятника Алексею Балабанову

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2024. В Екатеринбурге количество муниципальных объектов культурного наследия, требующих ...16.05.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план по сохранению и популяризации объектов культурного наследия
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил стратегический проект «Мой город — мое ...22.02.2023 Власти Екатеринбурга в текущем году отремонтируют более 10 объектов культурного наследия
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. В текущем году в Екатеринбурге будет отремонтировано более 10 муниципальных объектов ...16.02.2023 В Екатеринбурге в 2024-2025 годах восстановят три объекта культурного наследия за счет городского бюджета
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. В Екатеринбурге в рамках городской подпрограммы «Сохранение объектов культурного ...17.05.2011 В Екатеринбурге зарегистрировано 160 нежилых объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2011. На заседании комиссии по муниципальной собственности Екатеринбургской городской Думы ...