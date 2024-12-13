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13.12.2024

Администрация Екатеринбурга продлила срок приема заявок на конкурс эскизов памятника Алексею Балабанову

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. Администрация Екатеринбурга продлила срок приема заявок на конкурс эскизов памятника Алексею Балабанову. Информация об этом размещена на информационном портале муниципалитета.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание жюри, где было решено увеличить срок приема конкурсных заявок. В состав комиссии вошли специалисты горадминистрации, вдова драматурга Надежда Васильева-Балабанова, музыкальный деятель Евгений Горенбург, руководитель кинокомпании «СТВ» Сергей Сельянов.

«Имя Алексея Балабанова навсегда вписано в историю российского кино. Творческий путь режиссера начался в 1980-е годы на Свердловской киностудии. У фильмов Балабанова есть истинно уральский дух», — отметил градоначальник, подчеркнув, что идея поставить монумент режиссеру родилась летом 2024 года. Инициативу озвучили на заседании Совета по сохранению и развитию культурного наследия.

Ранее УрБК писал, что в Екатеринбурге снизилось число муниципальных объектов культурного наследия, которым нужна консервация и реставрация, с 20% до 14%. Кроме того, городские власти нашли инвесторов для сохранения 20 памятников.
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