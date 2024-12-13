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13.12.2024

В Екатеринбурге в 2025 году обустроят 10 спортплощадок

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. В Екатеринбурге в 2025 году обустроят 10 спортивных площадок для занятий физкультурой по программе «Спорт в каждый двор». Об этом пишет официальный портал города.

Всего в список включено 8 адресов, где будут оборудованы площадки. Среди них ул. Металлургов, 10 «а», где появится площадка для минифутбола, ул. Мамина-Сибиряка, 8, где будет оборудован хоккейный корт с искусственной травой и футбольной разметкой и другие. Полный перечень можно увидеть на сайте администрации. p1ai/news/96487-v-sleduyushchem-godu-munitsipalitet-obustroit-10-dvorovykh-sportivnykh-ploshchadok

Обустройство спортзон планируется осуществить за счет средств регионального и городского бюджетов. Напомним, что в текущем году сделано 9 подобных площадок. Всего за 5 лет действия программы было реконструировано 52 спортивных объекта.
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