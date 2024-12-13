В Екатеринбурге в 2025 году обустроят 10 спортплощадок

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2024. В Екатеринбурге за пять лет в рамках программы «Спорт в каждый двор» было открыто 52 ...19.07.2024 УК «Фонд Радомир» приняла участие в программе благоустройства дворов в 2025 году
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2024. Дом № 70, расположенный на улице Мамина-Сибиряка, вошел в муниципальную программу ...06.04.2023 В 2022 году из бюджета Екатеринбурга на развитие спорта было потрачено порядка 4 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. В 2022 году Екатеринбург направил на развитие спорта почти 4 млрд руб., что составило ...10.02.2022 В Екатеринбурге будет модернизировано еще семь площадок в рамках проекта «Спорт в каждый двор»
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2022. В соответствии с проектом «Спорт в каждый двор» в Екатеринбурге в 2022 году появится ...22.09.2021 В 2022 году благоустроят 12 дворовых территорий и два парка Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. В Екатеринбурге в перечень объектов, подлежащих благоустройству в 2022 году в ходе ...