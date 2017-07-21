В 2022-2023 годах компания «Общество Малышева 73» вложила более 160 млн рублей в благотворительные программы для жителей Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. В Екатеринбурге компания «Общество Малышева 73» реализует более 15 благотворительных программ. За период с 2022 по 2023 год объем их финансирования составил свыше 160 млн руб. (без учета социальных проектов и капвложений в инфраструктуру), сообщает пресс-служба холдинга.



«Общество Малышева 73» возводит и капитально ремонтирует объекты социальной инфраструктуры, вкладывает деньги в развитие детского спорта, а также оказывает поддержку малоимущим слоям населения.



«Долгое время у нас не было четкой системы, заранее утвержденных планов, согласованных бюджетов для социальных и благотворительных проектов. Когда мы провели анализ, увидели, что деятельность достаточно обширна и разнопланова. Какие-то проекты инициировали мы сами, о чем-то нас просили благотворительные фонды и организации. По сути, мы делали все по велению сердца. Считаем, что это естественный процесс: мы живем в этом городе, любим его, считаем одним из лучших», — рассказал учредитель «Общества Малышева 73» Константин Погребинский.



В рамках реализации программы «Территория спортивных побед» специалисты холдинга организовали 60 спортивных локаций в соответствии с обращениями от образовательных учреждений: корты, поля для игры в футбол, workout-площадки. Одним из объектов стала спортивная зона, построенная для воспитанников школы-интерната № 12.



Отметим, что в школе по специальным адаптированным программам обучаются 364 ребенка с ментальными нарушениями. По словам директора Марины Веригиной, школа начала свою работу ровно 60 лет назад, и к сегодняшнему дню оборудование на ее площадках устарело.



Компания оборудовала рядом со зданием интерната поле для мини-футбола, а также площадку с тренажерами. Сейчас в этой зоне проходят занятия специальной физкультурой для воспитанников школы, а также различные внеурочные занятия. Важно подчеркнуть, что новая спортивная площадка спроектирована и построена с учетом нарушений координации и психофизиологических особенностей воспитанников.



«Футбольное поле было выбрано не случайно, поскольку наши ребята занимаются этим видом спорта в рамках программы «Специальной Олимпиады», которая направлена на физическую подготовку детей и взрослых с особенностями интеллектуального развития. Некоторые из выпускников состоят в мужских и женских сборных, являются чемпионами мира и России, а также входят в национальную сборную по мини-футболу», — рассказала директор заведения Марина Веригина.



Помимо этого, на футбольной площадке ученики участвуют в занятиях по бочче и легкой атлетике. В ближайшее время здесь также планируется организовать волейбольно-баскетбольную площадку, где одновременно можно будет создать «игровой двор» для младшеклассников.



Также холдинг «Общество Малышева 73» каждый год направляет порядка 2 млн руб. для оплаты услуг наставников и проведения тренировок еще для 19 учреждений, расположенных на территории всей Свердловской области. Это направление благотворительной деятельности реализуется в рамках программы «Спорт в детские дома».



Средства в развитие детского спорта холдинг активно вкладывает уже на протяжении девяти лет. С 2015 года был успешно завершен ряд масштабных проектов. Так, в Академическом районе Екатеринбурга почти год назад специалисты ввели в эксплуатацию Академию тенниса, на базе которой прошли соревнования в рамках Международного фестиваля университетского спорта. На сегодняшний день площадка считается одной из наиболее масштабных среди подобных объектов в России: здесь расположены 17 кортов и ведется обучение по семи программам. Добавим, что это единственный в Екатеринбурге клуб для поклонников тенниса, где есть спортивные площадки с разной фактурой покрытий: искусственная трава, грунт и хард.



Еще одним направлением благотворительной деятельности холдинга стало создание «Благотворительной столовой». Эта идея возникла после появления в структуре компании ресторанного направления. Здание столовой уже пять лет ежедневно работает по адресу улица Восточная, 21. Каждый день повара готовят до 1,5 тыс. комплексных обедов для нуждающихся и малоимущих категорий населения Екатеринбурга (в месяц — до 30 тыс.). При этом получить питание можно не только в самой столовой: ежедневно волонтеры привозят обеды на дом тем, кто не может самостоятельно добраться до места.



Стоит добавить, что в структуре «Общества Малышева 73» имеется девелоперский дивизион «Гринвич Недвижимость», в зону ответственности которого входит реализация проектов, которые позволяют улучшить качество и разнообразие городской инфраструктуры. Например, в конце прошлого года на улице Новгородцевой, 7а специалисты закончили капитальный ремонт детсада № 535. А в прошлом месяце было завершено возведение нового детского сада, который расположился в квартал-парке «Каменные палатки». Здесь на площади 4 тыс. кв. м. будут проходить обучение по дошкольным программам 200 малышей. При возведении детского сада специалисты применяли новейшие решения, которые не только позволяют создать сложный функционал объекта, но и подходят под строгие требования для подобных объектов. Важно подчеркнуть, что современный детский сад был оборудован самыми современными системами видеонаблюдения, которые позволяют аккумулировать все данные с камер на пульте охраны. Всего в реализацию данного проекта холдинг вложил 350 млн руб. Отметим, что компания безвозмездно передала новый объект муниципалитету.



«Строительство детских садов с учетом новых стандартов — это более просторные помещения, что имеет важное значение для обеспечения комфорта, современные материалы и технологии, которые обеспечивают долговечность зданий и лучшую эксплуатацию. Мы уверены, что новый объект станет важным элементом социальной инфраструктуры микрорайона», — отметил учредитель «Общества Малышева 73» Игорь Заводовский.



В настоящий момент специалисты компании «Гринвич Недвижимость» работают над созданием проекта новой территории для отдыха на берегу Нижне-Исетского пруда в микрорайоне Уктус. Планируется, что здесь появится новое современное пространство для досуга и занятий спортом для детей и взрослых. Общая площадь планируемой к благоустройству территории составляет порядка 9 га, из них 5 га будет отдано под 10 зон для тихого отдыха, которые протянутся вдоль 2 км набережной пруда. Здесь также будут построены 15 площадок для детей и еще 15 спортивных зон. Так, в спортивных локациях специалисты планируют создать дорожки для бега и катания на велосипедах, площадки для различных игр с мячом, локации для игры в настольный теннис, зону для мини-гольфа, йоги, бочче и воркаута. Ожидается, что работы по реализации этих проектов начнутся уже в конце текущего года.



Добавим, что проект уже начал реализовываться: специалисты благоустроили пространства вдоль воды у жилых комплексов «Сезоны» и «Сказы Бажова», привели в соответствие с современными требованиями к комфортному городскому пространству парк, набережную и остров рядом с квартал-парком River Park.