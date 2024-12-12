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12.12.2024

В Свердловской области завершено строительство комплекса по сжижению природного газа

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2024. В Верхней Салде на площадке особой экономической зоны «Титановая долина» завершено строительство современного комплекса по сжижению природного газа. Строительство вела компания «Аметист-СПГ». Инвестиции по проекту составляют более 500 млн руб., сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

На участке площадью 2,6 га предприятие начнет выпускать сжиженный природный газ марки «Б», который используется в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания и энергоустановок. Производительность нового завода составит 1,5 т продукции в час.

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин сообщил, что формирование благоприятного инвестиционного климата в области — одна из приоритетных задач, поставленных губернатором Евгением Куйвашевым.

«Кроме прямых инвестиций в запуск производства, предприятие привлечет также и крупных игроков: автотранспортные компании, коммунальные предприятия Урала, которые потребляют и специализируются на оптовой и розничной продаже сжиженного природного газа», — сказал Д. Ионин.

В свою очередь, исполнительный директор ООО «Аметист-СПГ» Людмила Кузнецова отметила, что новый завод соответствует ключевым задачам национального проекта «Экология».

«Схема сжижения и алгоритм работы нашего производства не предполагает технологических сбросов газа в атмосферу. Сам по себе сжиженный природный газ — нетоксичное и негорючее вещество без цвета и запаха», — сказала. Л. Кузнецова.

Строительство нового завода позволило создать 17 новых высококвалифицированных рабочих мест.
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