В Свердловской области завершено строительство комплекса по сжижению природного газа

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. В Свердловской области началось строительство нового завода на площадке «Верхняя Салда» ...29.12.2020 Колесное производство ЕВРАЗа и «Рейл Сервис» получило разрешение на строительство нового комплекса
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2020. Компания «Аллегро», созданная ЕВРАЗ и «Рейл Сервис», получила разрешение на ...17.03.2020 ЕВРАЗ разместит новое производство по выпуску железнодорожных колес в ОЭЗ «Титановая долина»
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2020. ЕВРАЗ планирует разместить новое производство по выпуску железнодорожных колес в особой ...09.10.2009 «Газпром» рассчитывает занять 10% рынка природного газа США
«Газпром» рассчитывает в течение четырех-пяти лет занять до 10% рынка природного газа США, сообщил заместитель ...18.02.2009 Дмитрий Медведев откроет «Сахалин»
Сегодня президент России Дмитрий Медведев в Южно-Сахалинске примет участие в открытии первого в России завода по ...