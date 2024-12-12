Кабмин РФ выделит дополнительные 18 млрд рублей на льготные программы автокредитования и автолизинга

УрБК, Москва, 27.04.2021. Правительство РФ продлевает программу туристического кешбэка, которая предусматривает возврат ...

Правительство РФ выделит еще 4,7 млрд рублей на программу туристического кешбэка

УрБК, Москва, 23.03.2020. Российские фармацевтические предприятия получат из федерального бюджета 23 млрд руб., ...

Правительство РФ выделит 23 млрд рублей для фармпромышленности

УрБК, Москва, 06.09.2019. Минпромторг считает главной причиной падения продаж новых автомобилей в России снижение ...

Минпромторг связал падение продаж автомобилей в РФ со снижением реальных доходов граждан

УрБК, Москва, 06.07.2015. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении дополнительных 5 млрд ...

Программа утилизации автомобилей продлена до конца года

Правительство РФ выделяет 1 млрд. рублей на финансирование программы льготного автокредитования в 2010 году

УрБК, Москва, 04.02.2010. Правительство РФ выделяет 1 млрд. рублей на финансирование программы льготного ...