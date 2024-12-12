Кабмин РФ выделит дополнительные 18 млрд рублей на льготные программы автокредитования и автолизинга

УрБК, Москва, 27.04.2021. Правительство РФ продлевает программу туристического кешбэка, которая предусматривает возврат ...23.03.2020 Правительство РФ выделит 23 млрд рублей для фармпромышленности
УрБК, Москва, 23.03.2020. Российские фармацевтические предприятия получат из федерального бюджета 23 млрд руб., ...06.09.2019 Минпромторг связал падение продаж автомобилей в РФ со снижением реальных доходов граждан
УрБК, Москва, 06.09.2019. Минпромторг считает главной причиной падения продаж новых автомобилей в России снижение ...06.07.2015 Программа утилизации автомобилей продлена до конца года
УрБК, Москва, 06.07.2015. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении дополнительных 5 млрд ...04.02.2010 Правительство РФ выделяет 1 млрд. рублей на финансирование программы льготного автокредитования в 2010 году
УрБК, Москва, 04.02.2010. Правительство РФ выделяет 1 млрд. рублей на финансирование программы льготного ...