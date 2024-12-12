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12.12.2024

Кабмин РФ выделит дополнительные 18 млрд рублей на льготные программы автокредитования и автолизинга

УрБК, Москва, 12.12.2024. Кабмин РФ выделит еще 18 млрд руб. на льготные программы автокредитования и автолизинга в РФ. Всего в 2024 году на эти цели было выделено почти 45 млрд руб., со ссылкой на слова председателя правительства РФ Михаила Мишустина пишет РИА «Новости».

М. Мишустин сообщил, что получить скидки в размере до 25% при приобретении отечественного автомобиля смогут люди с ограничениями по здоровью, медработники, учителя, участники СВО и их близкие. Он также отметил, что при покупке электромобиля цена снизится на 35%.

Кроме того, компании и предприниматели смогут уменьшить авансовый платеж при лизинге на широкий спектр техники — от седельных тягачей до беспилотных грузовиков.

По словам М.Мишустина, адресное финансирование поддержит производство в транспортном секторе и будет способствовать обновлению автопарка в стране.
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