«МегаФон» поможет ученым отслеживать выбросы парниковых газов в Охотском море

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. «МегаФон» поможет ученым из Сахалинского государственного университета отслеживать выбросы и поглощение парниковых газов в прибрежно-морской зоне залива Анива в Охотском море. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«“МегаФон” участвует в разработках по экомониторингу в десятках регионов страны, сотрудничает со многими промышленными предприятиями. На Сахалине проект мониторинга парниковых газов мы реализуем совместно с областным министерством экологии и устойчивого развития. Решение, которое мы предложили, позволит сформировать в регионе «большие данные» для изучения природной способности поглощать углерод, что станет основой для разработки важнейших климатических проектов», — говорит директор департамента по национальным проектам «МегаФона» Александр Калошин.



В рамках проекта на морском карбоновом полигоне (территории с уникальной экосистемой, где университеты и научные организации разрабатывают меры контроля климатически активных газов) компания «МегаФон» установила 12 автоматических постов наблюдения с приборами для измерения концентрации углекислого газа и метана с питанием от солнечных батарей. Также было установлено два гидродатчика для отслеживания уровня воды в прибрежной зоне.



Получаемые станциями наблюдения данные передаются в онлайн-режиме ученым, те используют их для анализа допустимого уровня выбросов и составления рекомендаций по достижению углеродного баланса на Сахалине.