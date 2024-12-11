«МегаФон» поможет ученым отслеживать выбросы парниковых газов в Охотском море

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2024. По итогам выездного аудита аккредитованный орган по верификации углеродной отчетности ...22.01.2024 ММК первым среди сталелитейных предприятий России запустил автоматизированную систему расчета выбросов парниковых газов
УрБК, Магнитогорск, 22.01.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал первой сталелитейной российской ...25.11.2021 ЕВРАЗ НТМК сократит выбросы парниковых газов в атмосферу на 7,5 тыс. тонн в год
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2021. На ЕВРАЗ НТМК прошло обновление теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), благодаря которому ...21.07.2021 Специалисты из Великобритании дали положительную оценку ММК в борьбе с парниковыми газами
УрБК, Магнитогорск, 21.07.2021. Специалисты аудиторской компании BSI (Великобритания) по итогам исследований выдали ...29.03.2016 За три года ЕВРАЗ снизил объем выбросов парниковых газов на 16%
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2016. За три последних года ЕВРАЗ снизил консолидированный объем выбросов парниковых газов на ...