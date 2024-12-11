Свердловский губернатор Евгений Куйвашев анонсировал введение в регионе компенсации молодым мамам расходов на оплату процентов по ипотеке

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023.Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил постоянно контролировать строительство ...28.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 11 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства в регионе
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился выделить дополнительно 11 ...24.04.2020 В Свердловской области введут пропускной режим в нескольких муниципалитетах
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о планах ввести пропускной режим в муниципалитетах, где были ...24.04.2020 Евгений Куйвашев: Решение о введении пропусков на период майских праздников в Свердловской области пока окончательно не принято
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2020. В Свердловской области пока не принято окончательное решение о введении пропусков на ...27.09.2013 Заявление о компенсации расходов на ЖКХ в Екатеринбурге теперь можно подать через Интернет
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2013. Заявление о компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ теперь можно продать через Единый ...