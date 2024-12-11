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11.12.2024

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев анонсировал введение в регионе компенсации молодым мамам расходов на оплату процентов по ипотеке

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал введение в регионе компенсации мамам в возрасте до 23 лет расходов на оплату процентов по ипотеке. Об этом он сообщил в ходе прямой линии с жителями региона.

«Сегодня прорабатывается вопрос компенсации молодым мамам в возрасте до 23 лет расходов на оплату процентов по ипотеке. Суммарно до 500 тыс. рублей за весь период действия кредита. Такие дополнительные меры можно ввести и даже нужно», — сообщил Евгений Куйвашев.

Также, по его словам, сейчас рассматривается вопрос о введении единовременной выплаты в 50 тыс. руб. на приобретение товаров первой необходимости для новорожденного, если его маме не более 23 лет.

«Нужно максимально создавать условия жизни для людей, чтобы они могли получать образование, могли приобрести жилье. Перечень мер поддержки сегодня существует. И молодые семьи ими пользуются. Будем поддерживать их и дальше», — отметил губернатор.
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