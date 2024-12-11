Свердловский губернатор Евгений Куйвашев анонсировал введение в регионе компенсации молодым мамам расходов на оплату процентов по ипотеке

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 11 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства в регионе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о планах ввести пропускной режим в муниципалитетах, где были ...

В Свердловской области введут пропускной режим в нескольких муниципалитетах

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2020. В Свердловской области пока не принято окончательное решение о введении пропусков на ...

Евгений Куйвашев: Решение о введении пропусков на период майских праздников в Свердловской области пока окончательно не принято

Заявление о компенсации расходов на ЖКХ в Екатеринбурге теперь можно подать через Интернет

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2013. Заявление о компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ теперь можно продать через Единый ...