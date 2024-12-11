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11.12.2024

Свердловские власти планируют отремонтировать 200 км региональных трасс в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД) в Свердловской области отремонтировали почти 800 км региональных дорог. Об этом в ходе прямой линии с жителями региона сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

«Нацпроект нам очень помог, и за шесть лет мы отремонтировали почти 800 км региональных дорог, смогли замкнуть ЕКАД, а также сдвинуть с мертвой точки много дорожных проблем», — отметил Евгений Куйвашев.

По его словам, несмотря на то, что действие нацпроекта БКД завершено, сейчас будет реализовываться новый проект «Инфраструктура для жизни». Он в том числе будет ориентирован на поддержание дорог в хорошем состоянии.

«Наш Минтранс уже предложил внести в этот проект около 200 км региональных трасс, чтобы привести их в нормативное состояние уже в 2025 году. Это будет рекордная протяженность ремонтов в рамках нацпроекта, и всего мы в следующем году планируем развернуть работы почти на 300 км дорог», — сообщил губернатор.
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