Свердловские власти планируют отремонтировать 200 км региональных трасс в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил около 600 млн руб. на ремонт ...19.01.2024 В Свердловской области в 2024 году в рамках нацпроекта БКД будет отремонтировано более 80 км региональных дорог
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. В Свердловской области в 2024 году в рамках реализации национального проекта ...22.12.2022 Правительство Свердловской области получило высокую оценку за участие в нацпроекте «БКД» в 2022 году
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2022. Свердловская область оказалась в числе лидеров по реализации национального проекта ...02.10.2019 В Свердловской области в 2020 году отремонтируют 85 км региональных дорог
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2019. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области представило перечень ...08.06.2018 На территории екатеринбургской агломерации в нормативное состояние приведено 34% дорог
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2018. По итогам 2017 года на территории екатеринбургской агломерации в нормативное состояние ...