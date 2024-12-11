«Атомстройкомплекс» решает проблему дефицита кадров с помощью новых технологий

Фото предоставлены пресс-службой «Атомстройкомплекса»

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. «Атомстройкомплекс» решает проблему дефицита кадров с помощью внедрения новых технологий, перенося сложные и трудоемкие строительные процессы в комфортные цеха и автоматизируя их, повышая привлекательность строительной профессии. Об этом сообщает пресс-служба уральского застройщика.«Заводское изготовление арматурных каркасов или железобетонных изделий позволяет увеличить выработку на стройплощадке вдвое! Дело не только в скорости выполнения работ, стабильности заводского качества, но и в трудоемкости процесса. На стройке заливать сложную железобетонную конструкцию приходится в несколько этапов, часто в сложных погодных условиях. В цехе — тепло, комфортно, оборудование может работать в режиме 24/7», — сообщил управляющий директор ООО «Атомстройкомплекс-Промышленность» Валентин Третьяков.По его словам, именно благодаря технологиям, делающим труд строителя менее трудоемким и более производительным, удастся решить проблему дефицита кадров в сфере строительства.Можно привести в пример завод «Берит», который входит в структуру холдинга «Атомстройкомплекс». В цехах предприятия происходит отливка железобетонных сборных элементов, сварка арматурных каркасов, изготовление цокольных панелей. Благодаря этому на самой стройплощадке происходит лишь сборка конструкций, что снижает себестоимость работ и повышает их надежность и качество.В этом году на «Берите» в рамках нацпроекта «Производительность труда» при поддержке из федеральных средств была запущена производственная линия по выпуску малых архитектурных форм из белого бетона для городского благоустройства. Ранее подобная продукция поставлялась в регион в основном из Москвы и в небольших количествах.«Чем больше таких предприятий будет у нас в области, тем больше будет возможностей качественно и в срок выполнять задачи, которые стоят перед регионом. Кроме того, сегодня особенно важно фокусировать внимание игроков строительного рынка на продукции местных предприятий. Это усилит внутрирегиональную кооперацию», — отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, посетивший промышленную площадку ГК «Атомстройкомплекс» с рабочим визитом.