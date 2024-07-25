На форуме 100+Technobuild «Атомстройкомплекс» представит уральские стройматериалы

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2024. На форуме 100+Technobuild компания «Атомстройкомплекс» представит уральские стройматериалы. Об этом сообщает пресс-служба девелопера.



На стенде «Атомстройкомплекс-Промышленность» будет представлена продукция, которую производят на местных заводах. К ней относятся плитка для тротуаров, стеновые газоблоки, двери, силикатный облицовочный кирпич, конструкции из железобетона, каркасы из арматуры и светопрозрачные конструкции. Их выпуском занимаются 11 производств, снабжающих основных девелоперов Свердловской области. Заводы являются частью ГК «Атомстройкомплекс». Благодаря развитой сети подразделений они оперативно отслеживают тенденции строительного рынка и предлагают заказчикам элегантные архитектурные решения. Основной принцип — снижение трудоемкости работ на стройплощадке за счет заводского исполнения основных узлов.



«Наши производства созданы строителями для оптимизации стройки, учитывают максимум отраслевых нюансов, регулярно модернизируют как свое оборудование, так и свой продукт. На всех предприятиях «Атомстройкомплекс-Промышленность» действует строгий контроль качества: на заводах оснащены современные лаборатории, которые осуществляют как входной контроль сырья, так и контроль продукции на соответствие заявляемым потребительским характеристикам», — рассказал директор по стратегии «Атомстройкомплекс-Промышленность» Алексей Кузнецов.



Он отметил, что при создании газоблоков мастера ориентируются на ширину и высоту этажа. Благодаря этому исчезла необходимость подгонять материалы под размеры объекта и выросла производительность труда каменщиков. Также на заводах из арматурных каркасов создают сложные лестнично-лифтовые узлы и лестничные пролеты.