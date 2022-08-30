На заводе «Атомстройкомплекса» в полтора раза повысили производительность участка заготовки

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. На заводе «Берит», входящем в компанию «Атомстройкомплекс», в полтора раза повысили производительность участка заготовки, сообщает пресс-служба застройщика.
В ходе обновления арматурного производства предприятие в прошлом году получило новый аппарат от итальянского производителя Schnell для заготовительного участка. На заводе уже имеется аналогичное оборудование, поэтому вторая установка дает возможность удвоить объемы арматурной заготовки, которая нужна для производства плоских арматурных сеток.
«Наше производство специализируется на бухтовой арматуре, поскольку ее обработка в заводских условиях позволяет минимизировать объем обрези на стройплощадке. Мерной арматуры берем в работу порядка 30%. Ежегодно производим порядка 13 тыс. т арматурных изделий, это — мерная арматура, гнутые элементы, сварные сетки, плоские и треугольные каркасы, 190 тыс. кв. м тротуарной плитки, 110 тыс. кв. м несъемной железобетонной опалубки, 6 тыс. штук ЖБИ (лестничный марши, площадки, балки, трубы и кольца)», — рассказал управляющий директор «Берита» Валентин Третьяков.
Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»
Продукция завода используется на всех объектах «Атомстройкмоплекса». До 80% продукции цеха по выпуску элементов благоустройства поставляется на рынок и имеет высокий спрос. Например, производство тротуарной плитки уже распланировано на месяц вперед.
Сегодня предприятие поставляет материалы для строительства и реконструкции многих социально значимых объектов, таких как Дворец водных видов спорта (арматурные изделия, элементы благоустройства, ЖБИ), Исторический сквер и Плотинка, общеобразовательные школы, детские сады и многие другие. С продукцией «Берита» хоть раз в жизни сталкивался каждый житель Екатеринбурга.
Завод «Берит» — участник национального приоритетного проекта России «Производительность труда». За почти полтора года реализации проекта специалистам завода совместно с экспертами Федерального центра компетенций удалось на 22% увеличить выработку участка по производству сварных сеток и каркасов, сократить запасы на рабочих местах. Сейчас рабочая группа проекта занимается повышением производительности цеха по производству элементов благоустройства. Выявляя и сокращая потери с помощью таких инструментов бережливого производства, как картирование, система 5С, стандартизированная работа, быстрая переналадка (SMED), завод поставил цель увеличить объем выпуска тротуарных плит на 25% без капитальных вложений.
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