Администрация Екатеринбурга утвердила проект строительства дублера проспекта Космонавтов

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. Администрация Екатеринбурга утвердила проект межевания и планировки территории на площади 8,6 га, где предполагается строительство дублера проспекта Космонавтов. Об этом сообщает департамент информполитики города.



«Проектом предусмотрено строительство пер. Полимерного протяженностью 593 метра, пер. Мельковского протяженностью 563 метра и западного дублера проспекта Космонавтов длиной 575 метров», — говорится в сообщении.



Также проектом предусматривается строительство на данной территории жилого квартала с инфраструктурой, включая школы, больницы и спортивное учреждение.



Всего запланировано три этапа проведения работ. На первом будет построен временный проезд от ул. Завокзальной до пер. Полимерного для обслуживания застройки, а также железнодорожный переезд в месте пересечения путей.