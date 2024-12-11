Администрация Екатеринбурга утвердила проект строительства дублера проспекта Космонавтов

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. Администрация Екатеринбурга утвердила проект межевания и планировки территории на ...15.02.2023 Администрация Екатеринбурга отказалась от строительства автодороги через Калиновский лесопарк
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. Запланированное ранее строительство автодороги через Калиновский лесопарк исключено из ...15.04.2019 В Екатеринбурге дублер проспекта Академика Сахарова перекроют из-за ремонтных работ
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2019. С 18 апреля по 31 мая движение автотранспорта по нечетной стороне дублера проспекта ...08.12.2017 Компания PepsiCo подала в суд на свердловский минстрой
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2017. Арбитражный суд Свердловской области зарегистрировал иск ООО «Пепсико холдингс» ...26.04.2016 В Екатеринбурге с 1 мая перекроют движение на перекрестке Космонавтов — Мельковского
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2016. В Екатеринбурге в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей на перекрестке ...