Новые легковые автомобили в 2025 году могут подорожать на 10%

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УрБК, Москва, 15.02.2024. В 2023 году жители РФ потратили на покупку легковых автомобилей рекордную сумму — 8,976 трлн ...

За 2019 год новые автомобили в РФ подорожали в среднем на 9%

УрБК, Москва, 05.02.2020. На российском рынке автомобили дорожают из-за льгот, налога, утильсбора и валютного курса — ...

Легковые автомобили в России в 2016 году подорожали на 15%

УрБК, Москва, 12.01.2017. В России в 2016 году средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила примерно 1,4 ...

По итогам 2015 года легковые автомобили в России подорожали на 20%

УрБК, Москва, 01.02.2016. По итогам 2015 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,2 ...

По итогам 2015 года легковые автомобили в России подорожали на 20%

УрБК, Москва, 29.01.2016. По итогам 2015 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,2 ...