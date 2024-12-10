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2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
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10.12.2024

Новые легковые автомобили в 2025 году могут подорожать на 10%

По данным «Автостата» средняя цена нового легкового автомобиля в 2024 году составила 3,12 млн руб. За последние пять лет машины подорожали вдвое, пишут «Известия».

Гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков отмечает, что россияне потратили на новые автомобили в этом году рекордную сумму — 5 трлн руб.

По его словам, в новом году автомобили продолжат дорожать: средневзвешенная цена за полгода вырастет на 10%, то есть до 3,4 млн руб. Причинами роста цен эксперт называет повышение утильсбора, слабый рубль и высокую ключевую ставку, делающую кредиты все менее доступными.

Ранее УрБК писал, что аналитики прогнозируют снижение продаж легковых автомобилей в РФ в 2025 году на 10%.
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