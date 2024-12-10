Екатеринбург занимает четвертое место в стране по вводу жилья

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. В Свердловской области в 2023 году девелоперами введено 1 млн 787 тыс. кв. м. жилья ...15.01.2024 ГК «КОРТРОС» возглавила рейтинг свердловских застройщиков по вводу жилья
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. По итогам 2023 года рейтинг свердловских девелоперов по вводу жилья вновь возглавило АО ...04.09.2020 Екатеринбург занимает четвертое место в рейтинге городов-миллионников по дороговизне жилья
Екатеринбург занимает четвертое место в рейтинге городов-миллионников РФ по дороговизне жилья на вторичном рынке. По ...15.10.2018 Свердловская область заняла 36-е место среди регионов РФ по объему ввода жилья на одного жителя
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2018. В Свердловской области за период с июля 2017 года по июнь 2018 года введено 0,504 кв. ...11.01.2017 В 2016 году вторичное жилье в Екатеринбурге подешевело на 6,9%
По итогам 2016 года стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга снизилась на 6,9%, до 66 тыс. 658 руб. за кв. м. ...