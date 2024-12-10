Екатеринбург занимает четвертое место в стране по вводу жилья

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2024. В Екатеринбурге по итогам 2024 года будет введено около 1,4 млн кв. м жилья. Это на 2% ...31.01.2024 Средний Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по вводу жилья в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. В Свердловской области в 2023 году девелоперами введено 1 млн 787 тыс. кв. м. жилья ...04.09.2020 Екатеринбург занимает четвертое место в рейтинге городов-миллионников по дороговизне жилья
Екатеринбург занимает четвертое место в рейтинге городов-миллионников РФ по дороговизне жилья на вторичном рынке. По ...15.10.2018 Свердловская область заняла 36-е место среди регионов РФ по объему ввода жилья на одного жителя
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2018. В Свердловской области за период с июля 2017 года по июнь 2018 года введено 0,504 кв. ...11.01.2017 В 2016 году вторичное жилье в Екатеринбурге подешевело на 6,9%
По итогам 2016 года стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга снизилась на 6,9%, до 66 тыс. 658 руб. за кв. м. ...