Екатеринбург занимает четвертое место в стране по вводу жилья

В Екатеринбурге по итогам 2024 года будет введено около 1,4 млн кв. м жилья. Это на 2% меньше, чем в предыдущем году, свидетельствуют данные сервисов Яндекс Недвижимость и Пульс продаж новостроек.



Отмечается, что Екатеринбург занимает четвертое место в стране по вводу жилья, уступая только Москве (6,6 млн кв. м), Санкт-Петербургу (3 млн кв. м) и Краснодару (2,2 млн кв. м). Также в топ-5 вошел Ростов-на-Дону (760 тыс. кв. м).



В целом в крупнейших городах РФ ввод жилья за год практически не изменился.



«Мы предполагаем, что объемы ввода в 2025 году также сохранятся, а в условиях осложненного спроса это, вероятно, приведет к накоплению нераспроданных остатков и пересмотру стратегии продаж», — комментирует гендиректор сервиса Пульс продаж новостроек Артем Советников.