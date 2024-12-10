ЦБ объяснил причины ослабления курса рубля в ноябре

УрБК, Москва, 06.09.2024. Банк России фиксирует на отечественном валютном рынке рост волатильности и ослабление рубля ...10.08.2023 Банк России до конца года перестанет покупать валюту по бюджетному правилу
УрБК, Москва, 10.08.2023. Банк России до конца 2023 года прекратит приобретать валюту на внутреннем рынке по бюджетному ...10.12.2018 За 11 месяцев 2018 года реальный эффективный курс рубля снизился на 6,5%
УрБК, Москва, 10.12.2018. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), ...08.12.2017 Реальный эффективный курс рубля в ноябре снизился на 1,8%
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в ноябре снизился на 1,8% ...09.12.2015 ЦБ: Реальный курс рубля к доллару США в ноябре 2015 года снизился на 2,2%
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2015. Номинальный курс рубля к доллару США в ноябре 2015 года снизился на 3% к предыдущему ...