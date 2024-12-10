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10.12.2024

ЦБ объяснил причины ослабления курса рубля в ноябре

УрБК, Москва, 10.12.2024. Банк России в «Обзоре рисков финансовых рынков» назвал причины резкого ослабления курса рубля в ноябре (на 11% к доллару и на 8,4% к юаню), пишут «Ведомости».

Регулятор выделяет два фактора. Первый — введение новых санкций против России, в том числе против инфраструктуры международных расчетов. Второй — действия «отдельных нефинансовых компаний», скупавших валюту для выполнения своих обязательств.

Результатом стало падение чистых продаж иностранной валюты 29 самыми крупными экспортерами в ноябре до 8 млрд долларов (-23% к октябрю).

«По мере адаптации участников рынка и поиска новых контрагентов давление на валютный рынок будет снижаться», — говорится в обзоре.

ЦБ напомнил, что с 28 ноября до конца года приостановлена зеркалированная покупка иностранной валюты по бюджетному правилу. Данная мера была принята «для снижения волатильности и нормализации ситуации», сообщил регулятор.

Также ЦБ отмечает стабилизацию валютного рынка в начале декабря и укрепление рубля к доллару на 7,7% в период с 1 по 7 декабря. Таким образом курс вернулся к колебаниям у отметки в 100 руб.

На данный момент курс доллара, установленный Банком России, составляет 99,38 руб., евро — 105,1 руб.
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