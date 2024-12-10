ЦБ объяснил причины ослабления курса рубля в ноябре

Материалы по теме

Банк России по итогам августа фиксирует возврат курса рубля к значениям начала июня 2024 года

УрБК, Москва, 06.09.2024. Банк России фиксирует на отечественном валютном рынке рост волатильности и ослабление рубля ...

Банк России до конца года перестанет покупать валюту по бюджетному правилу

УрБК, Москва, 10.08.2023. Банк России до конца 2023 года прекратит приобретать валюту на внутреннем рынке по бюджетному ...

За 11 месяцев 2018 года реальный эффективный курс рубля снизился на 6,5%

УрБК, Москва, 10.12.2018. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), ...

Реальный эффективный курс рубля в ноябре снизился на 1,8%

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в ноябре снизился на 1,8% ...

ЦБ: Реальный курс рубля к доллару США в ноябре 2015 года снизился на 2,2%

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2015. Номинальный курс рубля к доллару США в ноябре 2015 года снизился на 3% к предыдущему ...