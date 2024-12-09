Степень износа основных фондов экономики Свердловской области составляет 52%

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2024. Степень износа основных фондов экономики Свердловской области составляет 51,8%. Об этом говорится в материалах Свердловскста по итогам исследования за 2023 год.



Полная учетная стоимость основных фондов экономики Свердловской области на конец 2023 года составила 12 трлн 467 млрд 7 млн руб., а остаточная балансовая стоимость — 6 трлн 014 млрд 2 млн руб.



Коэффициент обновления основных фондов составил 4,2%, коэффициент выбытия — 0,4%.



Удельный вес в общем объеме основных фондов экономики Среднего Урала по полной учетной стоимости в сфере «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» составляет 36%.



Доля сегмента «Транспортировка и хранение» — 20,4%, «Обрабатывающие производства» — 14,6%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» — 6,8%.