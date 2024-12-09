Степень износа основных фондов экономики Свердловской области составляет 52%

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2019. Степень износа основных производственных фондов свердловских промышленных предприятий ...26.12.2017 Свердловскстат зафиксировал степень износа основных фондов региона на уровне 57,5%
В текущих ценах полная учетная стоимость всех основных фондов Свердловской области с учетом переоценки, проведенной ...26.12.2017 Свердловскстат зафиксировал степень износа основных фондов региона на уровне 57,5%
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2017. В текущих ценах полная учетная стоимость всех основных фондов Свердловской области с ...26.09.2017 Удельный вес изношенных основных фондов свердловских компаний на конец 2016 года составил 15,6%
В Свердловской области полная учетная стоимость основных фондов коммерческих организаций (без субъектов малого ...26.09.2017 Удельный вес изношенных основных фондов свердловских компаний на конец 2016 года составил 15,6%
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2017. В Свердловской области полная учетная стоимость основных фондов коммерческих ...