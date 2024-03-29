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Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 17%

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. В январе-марте 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области составил 111,3 млрд руб., что на 17,1% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Свердловскстат, самый высокий процент прибыльных предприятий в январе-марте этого года отмечался в сегментах «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (85,5%), «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (81,3%), «Обрабатывающие производства», «Строительство» и «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (по 73,2%).

В то же время самая большая доля убыточных организаций выявлена в сегментах «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (50%), «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (45,1%), «Добыча полезных ископаемых» (40%), «Транспортировка и хранение» (38,5%).
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