Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 17%

В январе 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области составил ...29.03.2024 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 34%
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. В январе 2024 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...01.09.2023 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год вырос на 1,6%
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. В январе-июне 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...01.08.2023 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 12%
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. В январе-мае 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...02.06.2023 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год снизился на 21,6%
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. В январе-марте 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...