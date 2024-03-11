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11.03.2024

Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год вырос в 2,7 раза

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2024. В январе-декабре 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области составил 677,2 млрд руб., что в 2,7 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Свердловскстат, самый высокий процент прибыльных предприятий в январе-декабре прошлого года отмечался в сегментах «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (90,7%), «Строительство» (89,7%), «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (89,5%), «Деятельность финансовая и страховая» (87,5%), «Обрабатывающие производства» (86,3%).

В то же время самая большая доля убыточных организаций выявлена в сегментах «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (55,7%), «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (42,3%), «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (39,1%), «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (34,5%), «Транспортировка и хранение» (32,2%).
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