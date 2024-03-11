Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год вырос в 2,7 раза

В январе-ноябре 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Свердловской области ...02.02.2024 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год вырос на 22%
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2024. В январе-ноябре 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...10.01.2024 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год вырос на 17%
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. В январе-октябре 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...07.11.2023 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год вырос почти на треть
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2023. В январе-августе 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...28.09.2023 Сальдированный финансовый результат организаций Среднего Урала за год вырос почти на 30%
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2023. В январе-июле 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) ...