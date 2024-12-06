Экспортная цена на подсолнечное масло за год выросла на 42%

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УрБК, Екатеринбург, 28.10.2024. В сентябре 2024 года цена на сливочное масло на Среднем Урале выросла на 35% по ...

За год цена на сливочное масло в Свердловской области выросла на 35%

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2024. В сентябре 2024 года цена на сливочное масло на Среднем Урале выросла на 35% по ...

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УрБК, Екатеринбург, 18.03.2011. Ряд предприятий Свердловской области объявили о повышении цен на хлеб и подсолнечное ...