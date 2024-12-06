УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
06.12.2024

Экспортная цена на подсолнечное масло за год выросла на 42%

УрБК, Москва, 06.12.2024. Экспортная цена на подсолнечное масло в РФ за последний месяц увеличилась на 2-6% в долларовом эквиваленте, а за год — более чем на 42%. Сейчас это самый быстродорожающий продукт, который российские производители отправляют за рубеж, пишет «Коммерсантъ».

Аналитики связывают это с высоким мировым спросом на данный товар. Также они отмечают, что ослабление рубля делает производство и экспорт масла более выгодными, стимулируя компании увеличивать объемы производства и экспорта.

Как ранее писал УрБК, за неделю с 25 ноября по 2 декабря в Свердловской области сильнее всего подорожали овощи и сливочное масло.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.10.2024 За год цена на сливочное масло в Свердловской области выросла на 35%

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2024. В сентябре 2024 года цена на сливочное масло на Среднем Урале выросла на 35% по ...

28.10.2024 За год цена на сливочное масло в Свердловской области выросла на 35%

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2024. В сентябре 2024 года цена на сливочное масло на Среднем Урале выросла на 35% по ...

24.10.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожало сливочное масло и бананы

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2024. С 14 по 20 октября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на сливочное масло ...

24.08.2015 Подсолнечное масло в России подорожало на треть из-за ослабления рубля

УрБК, Москва, 24.08.2015. Стоимость сырого подсолнечного масла в России на текущей неделе увеличилась более чем на ...

18.03.2011 В Свердловской области продолжается рост цен на хлеб и подсолнечное масло

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2011. Ряд предприятий Свердловской области объявили о повышении цен на хлеб и подсолнечное ...

Популярные новости
19.11.2024Свердловский Россельхознадзор выявил партию сфальсифицированного масла из Омской области19.11.2024Леонид Стариков: Нейросеть для бизнеса должна быть универсальной, дешевой и надежной27.11.2024Почему упал курс рубля?20.11.2024Марина Шаихслисламова: Управляющая компания встречает зимний сезон во всеоружии26.11.2024В ногу со страной
Архив новостей
Декабрь 2024 (346)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18